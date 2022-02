Lo stadio Da Luz omaggia l’ucraino Yaremchuk: standing ovation e fascia di capitano, lui scoppia a piangere [VIDEO]

SportFair

Il nome di Roman Yaremchuk è salito alla ribalta per un episodio che si è verificato nel campionato portoghese, il riferimento è alla guerra che è scoppiata in Ucraina dopo l’attacco della Russia. Per la cronaca la partita del Benfica contro il Guimaraes si è conclusa sul risultato di 3-0 con i gol messi a segno da Ramos e la doppietta di Nunez.

L’ingresso in campo di Yaremchuk, al 61′, è stato toccante. Tutto il ‘Da Luz’ si è alzato in piedi, riservando una standing ovation per il calciatore ucraino sconvolto dopo gli ultimi accanimenti che hanno riguardato il suo Paese. I compagni hanno deciso di lasciargli la fascia di capitano. Yaremchuk si è commosso per il tanto affetto e non è riuscito a trattenere le lacrime.

“Cari tifosi del Benfica, compagni di squadra, staff, dirigenti e tutto il popolo portoghese. Tutta l’Ucraina vi ringrazia per il vostro supporto. Il popolo ucraino ricorderà questo momento per il resto della sua vita. I vostri applausi non sono per me, ma per tutte le persone e i soldati che proteggono la mia famiglia, i miei amici e tutta la mia nazione”, ha scritto il calciatore sui social.