Kulusevski inarrestabile: un’altra magia con la maglia del Tottenham, il gol contro il Leeds [VIDEO]

Momento magico per Kulusevski. L’ex Juventus sta trascinando il Tottenham con gol e grandi prestazioni. E’ in corso la nuova giornata di Premier League, gli Spurs sono in campo in trasferta contro il Leeds. La compagine di Antonio Conte è reduce da un periodo altalenante e non può permettersi altri passi falsi.

Avvio di partita super del Tottenham che si è portato subito in doppio vantaggio con i gol di Doherty e Kulusevski. L’ex Juventus è in grande spolvero, dopo l’ottima partita contro il Manchester City si sta confermando ancora in trasferta. Il gol del raddoppio è una meraviglia.