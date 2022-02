Kulusevski! Il gol del vantaggio del Tottenham contro il Manchester City [VIDEO]

SportFair

La Premier League è entrata nella fase decisiva, si preannuncia un testa a testa bellissimo tra Manchester City e Liverpool per la vittoria del titolo. La squadra di Klopp è reduce dalla vittoria in rimonta contro il Norwich, la compagine di Guardiola è chiamata a rispondere contro un osso durissimo come il Tottenham.

La squadra di Antonio Conte non è reduce da un buon momento, ma l’inizio di partita contro il Manchester City è stato da grande. Il Tottenham è passato in vantaggio dopo appena 4 minuti con un bel gol di Kulusevski, l’ex Juventus rappresenta un calciatore di assoluto livello per il presente ma soprattutto per il futuro.