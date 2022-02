Juventus-Verona 2-0, le pagelle di SportFair: Vlahovic + Zakaria, è tutto vero!

SportFair

La partita dei sogni. Esordio con il botto per Vlahovic e Zakaria, i due nuovi acquisti hanno deciso la partita della Juventus contro l’Hellas Verona. La squadra di Massimiliano Allegri torna al quarto posto, ma può pensare a qualcosa di più importante. I due nuovi acquisti hanno già dimostrato grandissime qualità, anche i compagni hanno beneficiato delle novità di formazione. La Juventus entra in campo con la giusta cattiveria e passa in vantaggio con un gol di… Vlahovic: pallonetto perfetto dell’ex Fiorentina che si presenta con il botto. La compagine di Allegri tiene il pallino del gioco, l’Hellas Verona fa molta fatica anche a causa delle tante assenze. La Juventus controlla e trova il gol del raddoppio nel secondo tempo con… Zakaria: inserimento perfetto del nuovo centrocampista e tiro preciso. Finisce 2-0, la Juventus si rilancia sempre di più.

Juventus-Verona, le pagelle di SportFair

JUVENTUS (4-3-3):

Szczesny voto 6: non viene molto impegnato dagli attaccanti dell’Hellas Verona.

Danilo voto 6.5: rientra dal primo minuto ed è protagonista di una buona prestazione.

De Ligt voto 6.5: è il migliore della coppia di centrali, chiude alcune occasioni potenzialmente pericolose. Muro olandese.

Chiellini voto 6: è sempre una sicurezza, la sua esperienza è importante anche per il compagno de Ligt. Punto di riferimento.

De Sciglio voto 6: il solito lavoro prezioso per l’allenatore Allegri. Talismano.

Zakaria voto 7: recupera tantissimi palloni, il suo esordio è stato più che positivo. Non si ferma nemmeno negli spogliatoi. Va anche in gol. Serata perfetta.

Arthur voto 6: è il centrocampista chiamato ad inserirsi, lo fa a fasi alterne. Re Arthur.

Rabiot voto 6: con Zakaria è più coperto, protagonista di un lavoro sporco. Azione pericolosa nel secondo tempo.

Dybala voto 6.5: inventa in occasione del gol di Vlahovic, con l’arrivo del serbo può solo crescere. The Mask.

Morata voto 6.5: lavoro prezioso, protagonista in occasione del gol del raddoppio di Zakaria.

Vlahovic voto 7: non ci sono più aggettivi. Va in gol dopo 13 minuti, fisicamente riesce ad impensierire tutta la difesa avversaria. L’attaccante del futuro.

All. Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Cuadrado s.v., McKennie s.v., Pellegrini, Kean s.v., Bonucci, Kaio Jorge, Rugani s.v., Aké.

VERONA (3-4-2-1):

Montipò voto 5.5: uscita un po’ affrettata sul gol di Vlahovic, si fa prendere dall’emozione.

Casale voto 4.5: serata nera, sbaglia tanto. Vede i fantasmi.

Gunter voto 5.5: è quasi impossibile fermare uno come Vlahovic. Infatti non lo ferma.

Ceccherini voto 6: il migliore della difesa dell’Hellas Verona, ma non è di certo una consolazione.

Depaoli voto 5: in difficoltà quasi quanto Casale.

Tameze voto 6: lavoro prezioso in fase di rottura, ma dal punto di vista qualitativo può e deve migliorare.

Veloso voto 5.5: un calciatore della sua qualità non può disputare una partita così anonima. Passo indietro.

Lazovic voto 6: è una spina nel fianco, ma nei metri finali gli manca lo spunto decisivo.

Barak voto 5.5: passo indietro rispetto alle ultime prestazioni entusiasmanti.

Ilic voto 5.5: buona qualità, ma poca concretezza.

Lasagna voto 6: difficile pretendere di più dalla partita di oggi. Non la vede quasi mai.

All. Tudor. A disposizione: Chiesa, Berardi, Kalinic 6, Cancellieri, Bessa 5.5, Sutalo s.v., Coppola, Retsos 5.5, Praszelik s.v..