Juventus-Torino 1-1, le pagelle di SportFair: Bremer annulla Vlahovic, mal di testa per Cuadrado con Brekalo

Juventus e Torino sono scese in campo nel primo match della 26esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Allegri è potenzialmente forte, ma continua a fare fatica dal punto di vista del gioco. Oggi è stata anche sfortunata a causa degli infortuni, prima quello di Rugani nel riscaldamento, poi quello di Pellegrini e infine lo stop di Dybala. La compagine di Juric si è confermata molto competitiva, in grado di togliersi tante soddisfazioni. Allegri conferma il tridente Dybala-Vlahovic-Morata, brutta prestazione dell’ex Fiorentina che non è stato in grado di fare la differenza. Nei granata in grande spolvero Brekalo sulla fascia e Bremer in difesa, bel gol di Belotti. La Juventus passa in vantaggio con de Ligt dopo 13 minuti, poi qualche occasione fino al pareggio di Belotti al 62′. Finisce 1-1, la Juventus a 47, il Torino a 33.

Juventus-Torino, le pagelle di SportFair

Juventus (4-3-3):

Szczesny voto 6.5: si fa trovare pronto nel primo tempo, salva il risultato con interventi reattivi, non sembra avere responsabilità su Belotti.

Cuadrado voto 5.5: parte dal suo piede il cross per il vantaggio di de Ligt, in difficoltà contro Brekalo.

De Ligt voto 7: sblocca il derby con un colpo di testa perfetto, è molto pericoloso anche nella metà campo avversaria.

Alex Sandro voto 5: è adattato nel ruolo di centrale e si vede. Si lascia scappare Belotti.

Pellegrini voto 6: in campo per l’infortunio di Rugani, esce anche lui per infortunio. Sfortunato.

Zakaria voto 5.5: un netto passo indietro rispetto all’esordio, non riesce a mettere in mostra nemmeno la fisicità.

Locatelli voto 6.5: calciatore determinante nel centrocampo della Juventus, si prende la responsabilità di alcuni palloni pesanti.

Rabiot voto 6: la prima occasione per sbloccare il match è sua, poi gioca a fasi alterne.

Dybala voto 6: esce nel secondo tempo per infortunio. Sfiora il gol, ma non è concreto in fase realizzativa.

Vlahovic voto 5.5: la prestazione più brutta da quando indossa la maglia della Juventus.

Morata voto 6: come al solito tanto movimento, non riesce a creare la superiorità numerica.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio 6, Arthur 6, Mc Kennie 6, Pellegrini, Kean 5.5, Kaio Jorge, Ake. All.: Allegri

Torino (3-4-2-1):

V. Milinkovic-Savic voto 5.5: non sembra reattivo in uscita in occasione del gol di de Ligt.

Djidji voto 6: partita tranquilla per il difensore del Torino, senza grosse sbavature.

Bremer voto 7: è un obiettivo di mercato della Juve, oggi ha dimostrato il perché. Annulla Vlahovic.

Rodriguez voto 5.5: qualche sbavatura in fase difensiva, spinge poco.

Singo voto 6: corsa e fisicità, potenzialmente è un calciatore in grado di fare la differenza a questi livelli.

Mandragora voto 6.5: prestazione da grande calciatore, prende la squadra per mano nei momenti difficili.

Lukic voto 6: la solita partita di grande sostanza.

Vojvoda voto 5.5: l’impegno c’è, la qualità un pò meno.

Pobega voto 6.5: non è più una sorpresa, si candida ad un futuro interessante.

Brekalo voto 6.5: sulla fascia fa quello che vuole, cross perfetto per Belotti. Mal di testa per i difensori della Juve, soprattutto per Cuadrado.

Belotti voto 7: torna al gol ed è una marcatura pesantissima e di riscatto dopo gli ultimi infortuni.

A disposizione: Berisha, Izzo, Zima, Pjaca s.v., Ansaldi s.v., Sanabria s.v, Seck, Ricci, Aina, Pellegri, Linetty, Buongiorno. All.: Juric