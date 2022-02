Ansia in casa Juventus: Giuseppe Furino colpito da emorragia cerebrale, l’ex calciatore è grave in ospedale

SportFair

Sono ore di ansia per il mondo del calcio. L’ex calciatore della Juventus Giuseppe Furino è ricoverato nella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri: il 76enne è stato colpito da emorragia cerebrale. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie le sue condizioni sarebbero stabili. E’ stato escluso l’intervento chirurgico. Lo scorso marzo l’ex calciatore ha vissuto il dramma della morte della moglie a causa del Covid. “Mi sento in colpa, l’ho portato io in casa e ho contagiato tutti, questo è il mio senso di colpa infinito. Sono confuso, è successo così in fretta, la situazione è precipitata e ci ha contagiato tutti”, aveva detto.

La sua carriera è stata legata alla Juventus, club in cui ha militato per 15 anni. Il suo ruolo principale era quello di centrocampista, con la maglia bianconera è riuscito a togliersi tante soddisfazioni, conquistando alcuni titoli e indossando anche la fascia da capitano. Esperienze anche con Savona e Palermo, più qualche presenza con la maglia della Nazionale. Adesso dovrà vincere la partita più importante della sua vita.