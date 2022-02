Beffa Juventus, Bentancur subito in gol dopo il passaggio al Tottenham: che missile [VIDEO]

SportFair

Nella notte si sono giocate partite interessanti valide per le qualificazioni in Qatar del 2022, l’Uruguay ha effettuato uno scatto importante grazie al netto successo contro il Venezuela con il risultato di 4-1. La sfida non è stata mai in discussione, i padroni di casa hanno messo le cose in chiaro già nel primo tempo con i gol di Bentancur, De Arrascaeta e Cavani. Nella ripresa il rigore di Suarez chiude definitivamente i conti, al 65′ il gol della bandiera per il Venezuela con Martinez. L’Uruguay sale a quota 22 punti al quarto posto, il Venezuela fermo a 10.

Un argomento che ha portato discussione è stata la partita di Bentancur. Il centrocampista ha disputato una prestazione ottima e ha aperto le marcature con un bel gol: un tiro preciso che ha superato il portiere avversario. Si tratta di una beffa per la Juventus che ha ceduto Bentancur nelle ultime ore di calciomercato. Le ultime stagioni non sono state positive, l’uruguaiano potrebbe tornare su ottimi livelli al Tottenham grazie alle qualità tecniche e motivazionali di un allenatore come Conte. “Così, per curiosità, ho controllato i gol del buon Rodrigo in carriera e in nazionale. Al 1ºminuto di gioco dopo che è passato al Tottenham, ha segnato il primo gol nell’Uruguay… Bentancur… Qualcuno dirà già che è merito di Conte”, si legge sui social.