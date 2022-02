E’ una Juventus sempre più giovane e italiana: assalto a Zaniolo, è il nome grosso per la prossima stagione

SportFair

Una Juventus sempre più giovane e… italiana. La strategia del club bianconero è ormai chiara, quella di puntare su calciatori dal futuro assicurato ma che sono pronti anche per il presente. La prima mossa è stata effettuata con Federico Chiesa, calciatore in grado di svoltare le partite in qualsiasi momento. Il colpo più importante è stato però l’arrivo di Dusan Vlahovic, l’attaccante più forte del campionato di Serie A. La Vecchia Signora ha deciso di investire 90 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del serbo, un sacrificio che porterà benefici per il presente e per il futuro. La Juventus si è nettamente rinforzata per la seconda parte di stagione, anche l’arrivo di Zakaria rappresenta un passo in avanti rispetto ai calciatori attualmente in rosa. Un altro innesto per il futuro è stato Gatti.

Adesso Zaniolo

La Juventus non ha mai nascosto l’interesse per Nicolò Zaniolo, uno dei migliori calciatori italiani in circolazione. Le qualità dal punto di vista tecnico non sono state mai in discussione, l’unico punto interrogativo è rappresentato dalla condizione fisica. Nelle ultime stagioni è stato vittima di infortuni gravi, adesso sta bene ed è tornato su grandi livelli. Il suo futuro alla Roma è ancora tutto da decidere, come confermato anche da Tiago Pinto la situazione è in evoluzione e al momento non ci sono certezze. Il contratto con i giallorossi è in scadenza nel 2024, il calciatore potrebbe però partire già a giugno. La destinazione? La Juventus in pole. Zaniolo rappresenta l’identikit perfetto tracciato dai bianconeri: nella trattativa potrebbe essere inserito Kean come contropartita, attaccante molto apprezzato dalla Roma. La trattativa non è ancora entrata nella fase calda, ma sono state gettate le prime basi. La Juventus farà le valutazioni nei prossimi mesi con l’intenzione di chiudere un altro colpo per il presente e per il futuro. La valutazione è di circa 50 milioni.