Juventus, Allegri tiene i piedi per terra: “Inter, Milan e Napoli in corsa per lo scudetto”

SportFair

La Juventus fa la voce grossa nella 24esima giornata del campionato di Serie A e si rilancia per le zone altissime della classifica, attualmente occupa la quarta posizione. La partita contro l’Hellas Verona si è conclusa sul risultato di 2-0, le reti sono state realizzate da Vlahovic e Zakaria.

Al termine della partita ha parlato l’allenatore Massimiliano Allegri, piedi per terra nonostante il grande entusiasmo: “è stata una partita tosta, il Verona corre molto, quelli davanti hanno lavorato bene, qualitativamente abbiamo molta qualità e dobbiamo essere contenti della prestazione. Ma dobbiamo restare sereni e calmi: il cammino è ancora lungo. Alla lunga, oggi, è venuta fuori la qualità dei nostri giocatori”.

“Oggi è stata fatta una buona partita sotto tutti i punti di vista. Anche Morata e Dybala: sia davanti, sia dietro. C’è da continuare a lavorare: abbiamo la Coppa Italia, e vogliamo la semifinale, e poi saremo a Bergamo in campionato. Quota scudetto? Riguarda Napoli, Inter e Milan. Noi siamo momentaneamente fuori…”.

Su Vlahovic e Zakaria: “Dusan non ha iniziato benissimo. Ha sbagliato qualche stop, deve migliorare su quello. Nella lotta lui si esalta, ma, e ne abbiamo parlato in settimana, deve lavorare di più sul destro. Ha 22 anni, non ha quell’esperienza e quelle partite sulle gambe ad alti livelli. Deve lavorare sulla pulizia di gioco. Zakaria come Matuidi? Quest’ultimo era più aggressivo, il primo è più una pantera, con la gamba lunga. Oggi ha fatto molto bene l’interno, buttandosi dentro, inserendosi bene”.