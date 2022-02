Chi è Junior Moraes, l’attaccante chiamato alle armi: è cittadino ucraino, il dramma del calciatore dello Shakhtar

SportFair

Sono giorni molto difficili in seguito all’attacco della Russia all’Ucraina che ha fatto scoppiare la guerra. Inevitabilmente si sono registrate anche conseguenze che riguardano il calcio, prima con la sospensione del campionato ucraino, poi con la decisione di spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi. Una storia particolare riguarda Junior Moraes. Il presidente Zelensky ha dichiarato lo stato di mobilitazione generale valida per 90 giorni. La misura vieta ai cittadini ucraini maschi di lasciare il Paese e chiama alle armi tutte le reclute. Tra i cittadini coinvolti potrebbe esserci anche il brasiliano Junior Moraes, attaccante dello Shakhtar.

Chi è Junior Moraes

Junior Moraes è un calciatore brasiliano naturalizzato ucraino, è una prima punta che nel corso della carriera è stato protagonista di un buon numero di gol. E’ cresciuto nel settore giovanile del Santos, poi l’esordio in prima squadra. Si è messo in mostra con diverse maglie: Ponte Preta, Santo André, Gloria Bistrița, Metalurh Donec’k, CSKA Sofia, Dinamo Kiev, Tianjin Quanjian. Attualmente è un calciatore dello Shakhtar, allenato dall’allenatore italiano De Zerbi. Protagonista anche con la maglia della Nazionale ucraina. Moraes è diventato cittadino ucraino nel 2019. Attualmente si trova in un hotel di Kiev insieme ai compagni dopo l’inizio dei bombardamenti. Gli altri brasiliani sperano in una via di fuga, il caso di Moraes è diverso. E’ naturalizzato ucraino e, in teoria, può essere arruolato nell’esercito locale.