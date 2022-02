Il (Jonathan) David di San Siro: Inter e Milan lasciano tutti di… marmo: l’attaccante statuario sbarca in Serie A

SportFair

E’ ancora troppo presto per chiudere le trattative di calciomercato per la prossima stagione, ma i club iniziano ad anticipare i tempi per non farsi trovare impreparate. Le società si trovano anche in difficoltà dal punto di vista economico a causa di una crisi che ha toccato tutti i campi, anche quello sportivo. Due squadre pronte a muoversi in entrata e uscita sono Inter e Milan, in particolar modo i club di Milano hanno intenzione di piazzare un colpo in attacco. La strategia è comune, quella di puntare su un calciatore giovane, ma in grado di garantire un buon numero di gol anche per il presente. L’identikit porta a Jonathan David, attaccante canadese che si sta mettendo in mostra al Lille. E’ stato il sostituto di Osimhen e la sua valutazione è di 50 milioni di euro.

Chi è Jonathan David

Jonathan David è un calciatore canadese che è bravo a disimpegnarsi come prima punta, è in grado di giocare anche leggermente arretrato. Nato a Brooklyn da genitori haitiani, all’età di 6 anni si è trasferito ad Ottawa. E’ un classe 2000, è un calciatore molto tecnico e con un ottimo fiuto per il gol ed è in grado di giocare su tutto il fronte offensivo. E’ cresciuto nelle giovanili dell’Ottawa Internationals, ma la prima vera esperienza è stata con la maglia del Gent, in 50 presenze ha realizzato 26 gol e la media è altissima. Si è confermato anche con la maglia del Lille, 25 marcature in 56 presenze. Il club francese ha sborsato 30 milioni di euro per il cartellino e la valutazione è quasi raddoppiata forte anche del contratto in scadenza nel 2025.

David piace a mezza Europa, ma il suo obiettivo è chiaro: quello di giocare con continuità, è ancora giovane e non ha intenzione di rimanere in panchina. Potrebbe verificarsi un testa a testa tra Milan e Inter. Il (Jonathan) David di San Siro: Inter e Milan lasciano tutti di… marmo.