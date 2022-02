Jacobs domina i campionati italiani: è il re anche dei 60 metri indoor

SportFair

Non si ferma più Marcell Jacobs, sempre più in grande spolvero. Dopo aver conquistato le tappe internazionali di Berlino, Lodz e Lievin, il campione olimpico dei 100 metri si è confermato anche ai Campionati Italiani di Ancona. Nei 60 metri indoor ha chiuso con il tempo di 6’’55. Al secondo posto Galbieri, poi Moro.

Jacobs chiude alla grande i primi due mesi della stagione e si prepara al meglio per i prossimi appuntamenti con l’obiettivo di continuare a fare la voce grossa. Ai Mondiali Indoor di Belgrado dal 18 al 20 marzo, Jacobs vorrà mettere la ciliegina sulla torta. Si tratta di un allenamento importante, in vista del prossimi impegni come gli Europei di Monaco di Baviera e i Mondiali negli Stati Uniti.