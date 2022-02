L’Italia Under 20 del rugby nella storia: vittoria contro l’Inghilterra al Sei Nazioni, è la prima volta [VIDEO]

SportFair

Un risultato storico. L’Italia Under 20 di rugby ha superato l’Inghilterra nella seconda giornata del Sei Nazioni, è la prima volta nella storia. Una partita incredibile per gli azzurri, soprattutto in difesa con Rizzoli e Genovese in giornata di grazia. Il match è stato deciso da due piazzati di Teneggi e il 6-0 finale, come conferma anche il risultato la difesa degli azzurri è stata eccezionale.

L’uomo del match è stato Riccardo Genovese. L’Italia ha rischiato nel finale, ma è riuscita a salvarsi sfruttando soprattutto il gioco di squadra. L’Inghilterra non è stata in grado di mettere in mostra le maggiori qualità ed è rimasta sorpresa dalla prestazione degli azzurri. Si tratta solo di un punto di partenza per l’Italia, le prospettive per il futuro sono veramente interessanti.