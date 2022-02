Italia stellare nella staffetta mista di short track, è argento: Arianna Fontana nella storia, 9ª medaglia olimpica

SportFair

Ancora grandissime soddisfazioni per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: dopo l’argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri femminili è arrivata un’altra grande emozione. E’ stato conquistato l’argento anche nella staffetta mista di short track: Arianna Fontana, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel hanno chiuso la finale alle spalle della Cina, cadute di Ungheria e Canada. Medaglia di bronzo per l’Ungheria.

Si tratta di un grandissimo risultato per Arianna Fontana, alla nona medaglia olimpica in carriera: nessuno come lei nella storia di questo sport. In Italia, negli sport invernali, solo Stefania Belmondo ha fatto meglio di lei, con 10 medaglie Olimpiche. L’Italia ha iniziato le Olimpiadi invernali con il botto e si candida ad un ruolo da protagonista nelle prossime giornate. Nel frattempo può esultare per un risultato veramente storico.