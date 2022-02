Italia, 6 fantastica: sesta vittoria consecutiva nel curling, azzurri già in semifinale

SportFair

E’ stata una giornata magica per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, sono state conquistate due medaglie. Prima l’argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri, poi quello nella staffetta mista di short track, grande impresa per Arianna Fontana che ha conquistato la nona medaglia olimpica in carriera.

La vera sorpresa per l’Italia arriva dal curling, gli azzurri hanno sconfitto i campioni del mondo della Gran Bretagna, la coppia Amos Mosaner e Stefania Constantini continua a regalare grosse soddisfazioni.

Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 7-5 sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese, si tratta della sesta vittoria consecutiva e semifinale conquistata. La qualificazione è arrivata con tre turni di anticipo e gli azzurri sono pienamente in lotta per una medaglia.