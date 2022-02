L’Italia del curling incanta alle Olimpiadi: Amos Mosaner e Stefania Constantini, dal negozio di abbigliamento e l’azienda vinicola al sogno di Pechino

SportFair

L’Italia continua a volare alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, l’avvio di competizione è stato sicuramente positivo per gli azzurri. I grandi protagonisti arrivano anche dal curling, il percorso degli italiani è stato veramente sorprendente. Settimo successo consecutivo nel doppio misto del curling: Amos Mosaner e Stefania Constantini si confermano in grandissima forma e hanno avuto la meglio anche della Cina con il risultato di 8-4. Percorso netto per gli azzurri che hanno staccato con ampio margine il pass per le semifinali. Contro la Cina partenza sprint dell’Italia che si porta sul 4-0, poi la reazione della Cina che accorcia le distanze, l’Italia riesce a scappare di nuovo e chiude sull’8-4 al termine di una gara ben condotta.

Amos Mosaner e Stefania Constantini

Stefania Constantini è una grande protagonista del curling italiano. E’ nata a Pieve di Cadora nel 1999. Si è affacciata al mondo dello sport già all’età di 9 anni, dal 2009 al 2011 ha militato nel Curling Club Olimpia, poi è entrata a far parte del Curling Club Dolomiti. La prima apparizione internazionale risale al 2016 quando ha rappresentato l’Italia nei giochi olimpici giovanili a Lillehammer. Poi gli Europei a San Gallo con la conquista della medaglia di bronzo. Ha partecipato agli Europei del 2018, 2019 e 2021, nel 2019 ha anche partecipato alle Universiadi invernali. Nel 2021 passa al Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Non solo lo sport: Stefania si guadagna da vivere lavorando in un negozio d’abbigliamento. Il fidanzato si chiama Domenico, gioca ad hockey. Anche il padre è uno sportivo.

Amos Mosaner è un giocatore di curling italiano, è nato a Trento nel 1995. Nel 2018 ha preso parte per la prima volta ai Giochi olimpici. Agli Europei juniores ha portato a casa l’oro a Copenaghen, poi quello a Praga. Poi l’argento alle Olimpiadi giovanili di Innsbruck 2012, agli Europei bronzo a Tallin nel 2018 e a Lillehammer nel 2021. E’ legato da un rapporto speciale con il padre, era un giocatore di curling. Solo nel 2017 è diventato un atleta professionista, le sue passioni sono anche il calcio e il ciclismo. Amos lavorava per un’azienda vinicola. Adesso il sogno di conquistare una medaglia alle Olimpiadi invernali.