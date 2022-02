L’Italia del curling non si ferma, la qualificazione in semifinale è ancora possibile: tutte le combinazioni

SportFair

L’Italia è ancora in corsa per staccare il pass in semifinale nel torneo di curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Gli azzurri sono reduci dell’entusiasmante successo contro gli USA con il risultato di 10-4 e sono aggrappati alla possibilità di staccare il pass per il prossimo turno. L’Italia avrà bisogno di alcune combinazioni nelle ultime due partite: vincere contro Danimarca e Norvegia, gli USA devono perdere contro la Danimarca; la Russia deve perdere contro la Gran Bretagna; la Svizzera deve vincere massimo una partita contro Cina e Svezia. In caso di classifica a pari punti con più squadre si andrebbero a vedere gli scontri diretti.

LA CLASSIFICA ATTUALE

1. Svezia 7 vittorie (8 partite giocate)

2. Gran Bretagna 6 vittorie (7 partite giocate)

3. Canada 5 vittorie (8 partite giocate)

4. USA 4 vittorie (8 partite giocate)

4. Russia 4 vittorie (8 partite giocate)

6. Svizzera 3 vittorie (7 partite giocate)

7. Cina 3 vittorie (8 partite giocate)

7. Norvegia 3 vittorie (8 partite giocate)

9. Italia 2 vittorie (7 partite giocate)

10. Danimarca 1 vittoria (7 partite giocate)

L’Italia si qualifica se…

– Deve obbligatoriamente vincere le prossime due partite contro Danimarca e Norvegia.

– Deve sperare che la Russia perda contro la Gran Bretagna.

– Gli USA devono perdere contro la Danimarca.

– Deve sperare che la Svizzera vinca massimo una partita contro Cina e Svezia.