L’Italia del curling è da sogno: la coppia Mosaner-Constantini domina la Svezia e vola in finale, sarà la prima storica medaglia

E’ finale per l’Italia nel curling. Un’altra giornata di grandissima emozione alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, prima la medaglia d’oro di Arianna Fontana nello short track, poi la vittoria in semifinale della coppia italiana nel curling. E’ dominio contro la Svezia, il risultato di 8-1 per l’Italia lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro.

La coppia Mosaner e Constantini è sempre più in grande spolvero, anche oggi hanno confermato tutte le qualità: Mosaner ha tirato con il 94%, Constantini con l’84%. La partita non è stata mai in discussione, delusione dalla Svezia che non è mai riuscita a reagire. Martedì alle 13.05 la finale contro la Norvegia che ha piegato 6-5 la Gran Bretagna. Sarà la prima storica medaglia per l’Italia nel curling.