Inter, la Curva Nord allo scoperto: striscioni per squadra, Handanovic e Lautaro Martinez [FOTO]

Non è un buon periodo in casa Inter. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da una serie di risultati negativi tra campionato e Champions League, in particolar modo è stato pesantissimo il ko in Serie A contro il Sassuolo. Attualmente occupa il secondo posto in classifica, ma il destino è ancora tutto nelle sue mani considerando la gara contro il Bologna da recuperare. In Champions League la situazione sembra compromessa dopo il ko casalingo nell’andata degli ottavi di finale contro il Liverpool.

La squadra sta preparando la partita contro il Genoa, sfida assolutamente da non fallire per riprendere la corsa scudetto. La Curva Nord ha deciso di lanciare un messaggio alla squadra, in vista del rush finale di stagione. I supporter nerazzurri hanno difeso il gruppo, in particolar modo due calciatori presi di mira per le ultime partite deludenti: il portiere Handanovic e l’attaccante Lautaro Martinez.

Fuori dai cancelli del Suning Training Centre sono stati esposti tre striscioni, uno per la squadra: “con la forza si vincono le battaglie, col carattere si vincono le guerre. La Nord è con voi”, gli altri per i singoli: “Samir, non ti curar di loro. La Nord è con te”, “Lautaro tieni duro, siamo con voi”.