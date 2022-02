Inter, Simone Inzaghi non ci sta: “il gol del Milan è viziato da una spallata di Giroud a Sanchez” [VIDEO]

SportFair

Il derby di Milano ha visto il successo del Milan contro l’Inter, tre punti che permettono alla squadra di Stefano Pioli di rientrare pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto. Dopo l’iniziale vantaggio di Perisic, i rossoneri hanno avuto la forza di ribaltare tutto con la doppietta di Giroud.

Ai microfoni di DAZN ha parlato Simone Inzaghi, proteste per il gol del pareggio. “Questo è il calcio. Abbiamo dominato in lungo e in largo. É normale che c’è delusione. Il derby è importante e l’abbiamo perso in modo immeritato. Avremmo dovuto gestire come i primi 70 minuti, in cui abbiamo dominato. Per quello creato e visto non dovevamo essere solo sull’1-0. Perisic ha avuto un indurimento al polpaccio, poi c’è stato il cambio di Calhanoglu a 18 minuti dalla fine, perchè aveva speso tantissimo. Abbiamo avuto tre giocatori provenienti dal Sud America”.

“Ma non è questo il problema: dovevamo chiudere prima il match. Anche se probabilmente il goal del Milan è viziato da una spallata evidente di Giroud a Sanchez. Non mi va di rivedere le immagini, se per voi è corretta va bene così. In quell’azione Sanchez non cade da solo e abbiamo preso il gol”.