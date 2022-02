L’Inter non ci sta, dubbi sul gol del Sassuolo: proteste per il contatto tra Berardi e Calhanoglu [VIDEO]

SportFair

Passo falso pesantissimo dell’Inter nella 26esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi sta attraversando un momento di crisi e la situazione per la corsa scudetto si è complicata. I nerazzurri sono in difficoltà dal punto di vista fisico e le ultime gare hanno fatto emergere lacune anche sotto l’aspetto tecnico. La gara si è conclusa sul risultato di 0-2 grazie ad un avvio da grande squadra dell’11 di Dionisi, le reti sono state realizzate da Raspadori e Scamacca.

I padroni di casa non hanno avuto la forza di reagire, tutti i calciatori hanno giocato al di sotto delle possibilità, soprattutto Lautaro Martinez. Troppi errori in fase realizzativa anche da Edin Dzeko. Nel finale un gol annullato a de Vrij. Al termine della partita si sono scatenate le proteste da parte dei nerazzurri per un episodio decisivo per il risultato finale. Dubbi sul gol del vantaggio del Sassuolo. Calhanoglu perde palla sulla trequarti dopo un intervento al limite di Berardi. Tutto regolare per Fourneau che convalida il gol, l’Inter protesta per un possibile fallo.