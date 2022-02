Inter-Sassuolo 0-2, le pagelle di SportFair: adesso è crisi, Lautaro e Dzeko sbagliano l’impossibile

SportFair

Adesso si può parlare di crisi. Terza partita senza vittoria per l’Inter in campionato e secondo ko. La squadra di Simone Inzaghi non riesce a sfruttare il pareggio del Milan contro la Salernitana e rischia di subire il sorpasso anche dal Napoli. Il Sassuolo si conferma una squadra eccezionale, la compagine di Dionisi ha giocato con l’atteggiamento da grande e ha meritato ampiamente i tre punti. Avvio sprint dei neroverdi che si portano in vantaggio dopo 26 minuti con i gol messi a segno da Raspardori e Scamacca, qualche responsabilità di Handanovic sulla prima marcatura. L’inter non sembra avere la forza di reagire, anzi è il Sassuolo a sfiorare il tris con la traversa di Berardi. Nella ripresa Inzaghi si gioca le carte Dzeko e Dumfries, ma il bosniaco e Lautaro sbagliano l’impossibile. Finisce con un clamoroso 0-2, gol annullato di De Vrij nel finale, Inter in crisi. I nerazzurri rischiano di trovarsi al terzo posto e con un piede e mezzo fuori dalla Champions League.

Inter-Sassuolo, le pagelle di SportFair

Inter (3-5-2):

Handanovic voto 5.5: è responsabile sul primo gol di Raspadori. Sulla via del tramonto.

Skriniar voto 6: uno dei pochi a salvarsi in difesa, vicino al gol nel primo tempo.

de Vrij voto 5.5: continua il periodo di crisi, un’altra partita da dimenticare. Il gol nel finale (poi annullato) non cambia il giudizio.

Dimarco voto 5: poca qualità, sbaglia veramente tanto in fase difensiva.

Darmian voto 5.5: poco coraggio nel primo tempo, viene sostituito nell’intervallo.

Gagliardini voto 5: poco propositivo, Inzaghi lo lascia nello spogliatoio. Poco Gagliardo.

Barella voto 5.5: ci prova anche con qualche inserimento, la squadra non gira e nemmeno lui.

Calhanoglu voto 5: la partita più brutta da quando indossa la maglia dell’Inter, sbaglia praticamente tutto.

Perisic voto 5.5: tanto spazio sulla sua fascia, ma non è in giornata. Non trova l’ultimo guizzo.

Sanchez voto 5: chiede sempre spazio. Gioca dal primo minuto, ma non sfrutta l’occasione.

Lautaro Martinez voto 4.5: non è lui, sbaglia gol già fatti soprattutto uno nel secondo tempo.

A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries 5.5,

Dzeko voto 5: entra in campo con il giusto atteggiamento, ma sbaglia troppi gol.

Kolarov, Vidal s.v., Ranocchia, D’Ambrosio s.v., Sangalli, Casadei, Carboni, Caicedo.

Sassuolo (4-2-3-1):

Consigli voto 7.5: interventi strepitosi, salva il risultato in tantissime occasioni.

Muldur voto 6: rischia con un’entrata dura, l’ammonizione non lo condiziona nel finale.

Ayhan voto 6.5: grande prestazione, limita al massimo gli attaccanti dell’Inter. Ayhan per gli avversari.

Chiriches voto 6: un difensore di esperienza che conferma ancora tutte le sue qualità.

Kyriakopoulos voto 6.5: sulla fascia non si ferma un attimo, mette in area palloni pericolosi,.

Frattesi voto 6: prestazione attenta a centrocampo, positivo in entrambe le fasi del gioco.

Lopez voto 6.5: tanto movimento di un calciatore in grado di spostare gli equilibri con la sua velocità.

Berardi voto 7: assist di grande livello, vicino al gol ma il tiro si stampa sulla traversa. Vero top player della squadra.

Raspadori voto 7: non ci sono più aggettivi per un talento pronto ad esplodere definitivamente. Pronto per una big.

Traoré voto 7.5: gara pazzesca di una certezza del campionato di Serie A. Assist per il gol, recupera un numero incredibile di palloni. Tuttocampista.

Scamacca voto 7: bomber vero, si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Pronto per una big 2.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Oddei, Ciervo, Peluso s.v., Ceide, Harroui s.v., Tressoldi 6.5, Defrel 6, Matheus Henrique 6.