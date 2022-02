Il gol dell’ex di Dzeko e la ‘Maravilla’ di Sanchez: l’Inter è la prima semifinalista di Coppa Italia, eliminata la Roma

SportFair

E’ l’Inter la prima semifinalista di Coppa Italia. La squadra di Simone Inzaghi ha riscattato la sconfitta in campionato contro il Milan, il derby ha fatto emergere qualche lacuna. La Roma non è riuscita a reagire dopo il deludente pareggio contro il Genoa e le polemiche arbitrali per il gol annullato a Zaniolo nel finale per un fallo di Abraham. L’Inter si affida alla coppia d’attacco formata da Sanchez e Dzeko, gli ospiti rispondono con Zaniolo e Abraham.

L’inizio di partita è tutto di marca nerazzurra, l’Inter mette subito in mostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico e fisico. Passano due minuti e la squadra di Inzaghi passa in vantaggio: grande azione del solito Perisic e Dzeko sigla il gol dell’ex. Passano 4 minuti e Barella va vicinissimo al raddoppio, il pallone si stampa sulla traversa. La prima risposta della Roma arriva con Zaniolo, salva Handanovic. Il primo tempo si conclude con le ammonizioni di Zaniolo e Mancini. Dopo pochi minuti infortunio per Bastoni.

Nel secondo tempo botta e risposta: Handanovic è attento su Sergio Oliveira, poi Rui Patricio si salva ancora una volta su Barella. Al 68′ il raddoppio con un tiro fantastico di Sanchez che si infila all’incrocio. Finisce 2-0, l’Inter vola in semifinale di Coppa Italia e affronterà la vincente tra Milan e Lazio.