Inter-Milan, le probabili formazioni e dove vedere il match: data, ora e canale tv

L’attesa è finita, si torna in campo per la 24esima giornata del campionato di Serie A. Il big match regala il derby tra Inter e Milan, si tratta di una partita molto attesa dalle tifoserie e importante per la classifica. La squadra di Simone Inzaghi guida la classifica con 53 punti, la compagine di Stefano Pioli non ha intenzione di mollare ed è in grado di accorciare ad un solo punto di distanza. Qualche problema di formazione per i rossoneri: Tomori ha recuperato ma non è pronto dal primo minuto, out gli attaccanti Ibrahimovic e Rebic. Pioli si affida alla velocità di Leao. I nerazzurri rispondono con la coppia Dzeko-Lautaro, alle spalle la qualità di Calhanoglu e sull’esterno la velocità di Perisic.

Inter-Milan, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. S. Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Inter-Milan, data e canale tv

Il match della 24ª giornata di Serie A fra Inter e Milan sarà trasmesso sabato 5 febbraio alle ore 18:00 in esclusiva da DAZN. (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora).