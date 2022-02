Inter-Milan, invasore fermato dagli steward con pugni: “i calciatori mi hanno salvato” [VIDEO]

SportFair

La 24esima giornata del campionato di Serie A ha regalato il derby di Milano, Inter e Milan si sono affrontate in un vero scontro diretto per lo scudetto. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-2: l’iniziale vantaggio di Perisic è stato poi ribaltato dalla doppietta di Giroud. La squadra di Stefano Pioli rientra pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto.

Durante il match non sono mancati i momenti di tensione, nel corso del match si sono verificate invasioni da parte dei tifosi: due supporter sono riusciti ad eludere i controlli della sorveglianza e sono entrati in campo. Il primo in occasione della rete del pareggio del Milan e ha suscitato clamore: il tifoso è sfuggito agli steward ed è stato placcato dagli addetti alla sicurezza. La situazione è sfuggita di mano quando la reazione degli agenti è stata aggressiva, è stato necessario l’intervento dei calciatori del Milan che hanno invitato a non esagerare. Dopo essere stato immobilizzato, l’invasore ha subito diversi colpi. Su Tik Tok il tifoso ha commentato: “mi hanno salvato”, con riferimento all’intervento dei calciatori rossoneri.

Il questore di Milano ha emesso Daspo della durata di 5 anni, tra questi anche i protagonisti delle invasioni.