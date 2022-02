Inter-Milan 1-2, le pagelle di SportFair: “Chimica” rossonera, Giroud mette il Ditonellapiaga e Maignan “Chiude tutte le porte”

SportFair

Partita incredibile nel derby della 24esima giornata del campionato, si sono affrontate Inter e Milan in una sfida che ha regalato emozioni e colpi di scena soprattutto nel finale. Spettacolo in vista della finale di Sanremo. Pioli recupera Tomori, ma il difensore non è tra i titolari, i rossoneri si affidano a Giroud al posto dell’attaccante Ibrahimovic. Inzaghi risponde con Dzeko e Lautaro Martinez, infortunato Correa. Il primo tempo è di marca dell’Inter, gol annullato a Dumfries. La gara si sblocca al 38esimo con un perfetto inserimento di Perisic. Nel secondo tempo il Milan sale in cattedra e, nel finale, riesce a ribaltare la partita. Il grande protagonista è stato Giroud, autore di una doppietta da grandissimo calciatore, esultanza scatenata dell’allenatore Pioli. Espulso Theo Hernandez. Finisce 1-2, il Milan sale a quota 52, l’Inter a 53 e corsa scudetto riaperta.

Inter-Milan, le pagelle di SportFair

Inter (3-5-2):

Handanovic voto 5.5: è decisivo nel primo tempo con un intervento da grande portiere, su Giroud non è reattivo. Fabrizio Moro – “Sei tu”.

Skriniar voto 5.5: bene nel primo tempo, cala nel finale.

De Vrij voto 5.5: come Skriniar.

Bastoni voto 6 non ci sono più aggettivi per definire il giovane calciatore italiano. Insuperabile come Rkomi.

Dumfries voto 6: nel primo tempo è il più pericoloso, va in gol ma viene annullato, solo un grande Maignan lo ferma. Tantissimo come Le Vibrazioni.

Barella voto 6: corre senza sosta ed è sempre l’uomo in più a centrocampo.

Brozovic voto 6.5: è su tutte le zone del campo. Irama – “Ovunque sarai”

Calhanoglu voto 7: conferma il suo piede fatato, assist per il gol di Perisic. Come Achille Lauro, è sempre ‘Domenica’.

Perisic voto 7.5: è diventato l’uomo in più di questa squadra, sblocca il risultato con un tiro perfetto. Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Lautaro Martinez voto 6: tanto movimento nel reparto avanzato ma non riesce a concretizzare.

Dzeko voto 6.5: fa reparto da solo ed è un punto di riferimento. Giusy Ferreri – “Miele”.

A disposizione: Cordaz, Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Dimarco 6, Kolarov, Curatolo, Darmian s.v., Gagliardini, Vidal 5.5, Vecino s.v., Sanchez 5.5. All.: Inzaghi.

Milan (4-2-3-1):

Maignan voto 7: non può nulla sul gol di Perisic, per il resto chiude ogni intervento. Gianni Morandi. “Apri tutte le porte”, o meglio “Chiudi tutte le porte”

Calabria voto 5.5: troppo in difficoltà contro gli esterni nerazzurri. Sangiovanni – “Farfalle”.

Kalulu voto 6: non può essere il sostituto di Tomori, non dà il meglio in questa posizione. “Adattato”, e questa volta non è una canzone di Sanremo.

Romagnoli voto 5.5: viene ammonito dopo 21 minuti e il giallo lo condiziona. Emma – “Ogni volta è così”

Hernandez voto 5.5: non è il solito Hernandez, anche Dumfries lo sovrasta per fisicità. Fabrizio Moro 2, ma questa volta “Non sei tu”.

Tonali voto 6: si prende la responsabilità di tanti palloni, fa girare bene la squadra.

Bennacer voto 6: la solita partita di quantità e qualità. E’ un calciatore prezioso.

Saelemaekers voto 5: si fa vedere troppo poco nel primo e viene giustamente sostituito all’intervallo. La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”.

Kessié voto 5.5: partita di rottura, come qualità non ci siamo e viene sostituito.

Leao voto 5.5: la brutta copia della sua figura.

Giroud voto 8.5: si scatena nel finale con una doppietta da grandissimo attaccante. Ditonellapiaga (per i tifosi dell’Inter) con Rettore

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Tomori, Gabbia, Stanga, Castilleko, Bakayoko, Krunic s.v., Messias 6, Maldini, Diaz 6.5, Lazetic. All.: Pioli.