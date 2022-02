Inter-Liverpool 0-2, le pagelle di SportFair: Firmino d’autore, il conto per i nerazzurri è Salah…to

SportFair

Equilibrio per 75 minuti nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, a San Siro si sono affrontate Inter e Liverpool. La squadra di Simone Inzaghi ha giocato alla pari per gran parte del match contro un avversario molto forte, in grado di arrivare fino in fondo alla competizione. Inzaghi si affida alla coppia Dzeko-Lautaro, mentre Klopp risponde con Jota, Mane e Salah. Partenza sprint dei Reds che si rendono pericolosi in due tre-occasione, i nerazzurri si salvano. La reazione dell’Inter si registra con Calhanoglu, il tiro dell’ex Milan si stampa sulla traversa. Occasioni da una parte e dall’altra, Mane ci prova in rovesciata, nell’Inter lavoro di sacrificio di Dzeko. Nel secondo tempo Klopp cambia subito con l’ingresso di Firmino, Inzaghi risponde con Sanchez. La partita sembra indirizzata verso lo 0-0, ma è Firmino ad inventarsi il vantaggio con un colpo di testa che supera Handanovic. All’83’ il raddoppio di Salah. Finisce 0-2, si complica la qualificazione dell’Inter, chiamata all’impresa nella gara di ritorno.

Inter-Liverpool, le pagelle di SportFair

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 6: non è responsabile sul gol di Firmino, l’attaccante si è inventato il colpo di testa.

Skriniar voto 7: prestazione di altissimo livello del difensore di Inzaghi, limita al massimo gli attaccanti del Liverpool.

De Vrij voto 5: qualche sbavatura di troppo nel primo tempo. Cresce nella ripresa, ma nel complesso la prestazione non è stata entusiasmante. Disattento in occasione del raddoppio.

Bastoni voto 5.5: si fa anticipare da Firmino in occasione del gol, ma non sembra avere grosse responsabilità.

Dumfries voto 6: spinge di meno rispetto alle ultime partite, è probabilmente una decisione di Inzaghi.

Vidal voto 6: un po’ di movimento, ma la qualità lascia a desiderare.

Brozovic voto 6: riesce a far girare bene il centrocampo dell’Inter, un po’ in calo nella ripresa.

Calhanoglu voto 6.5: è uno dei pochi a provarci, il suo tiro si stampa sulla traversa.

Perisic voto 6.5: spinge tanto nel primo tempo, dal suo piede partono i cross più pericolosi.

Dzeko voto 6: lavoro di grande sacrificio, non ha palloni giocabili in zona gol.

Lautaro voto 5.5: brutta prestazione dell’argentino che non vedo il pallone praticamente mai.

Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini s.v., Sanchez 5.5, Ranocchia s.v., Dimarco s.v., D’Ambrosio, Darmian s.v., Sangalli, Carboni, Caicedo.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 6; Alexander-Arnold 6, Konaté 6.5, Van Dijk 6.5, Robertson 5.5; Elliot 5.5, Fabinho 6.5, Thiago 6.5; Salah 6.5, Diogo Jota 6, Mané 6.5. Allenatore: Klopp. A disposizione: Kelleher, Milner s.v., Keita 6, Firmino 7, Gomez, Henderson 6, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Tsimikas, Luis Diaz 6, Origi, Matip.