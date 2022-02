Insulti a Federica Pellegrini! Modificate le insegne sul lungomare di Jesolo: “quella tr***” [FOTO]

SportFair

Davvero incredibile quanto accaduto nelle ultime ore a Jesolo: le insegne del Lungomare, intitolato a Federica Pellegrini, hanno subito una modifica nella notte.

Alcuni vandali hanno affisso sulle insegne un adesivo che replica il colore ed il carattere di scrittura di quelle originali, cambiando però la frase scritta e insultando di fatto Federica Pellegrini.

Al posto di “Lungomare Federica Pellegrini campionessa olimpica di nuoto”, spunta la scritta “quella tr*** di Federica Pellegrini, campionessa olimpica di arroganza e mitomania“.

E’ stata la Divina stessa a svelare, con delle Storie Instagram, la nuova dicitura, poichè molto giornali hanno riportato le foto oscurando però gli insulti. L’ex nuotatrice, rientrata da poco in Italia da Pechino, dove sono in corso le Olimpiadi invernali 2022, ha raccontato per filo e per segno quanto accaduto, ringraziando il governatore del Veneto Zaia ed il suo sindaco Zoggia.

“C’era un cartello, fatto appositamente, dello stesso colore, stessa calligafria, con un cartello appiccicato sopra: ‘quella troia di Federica Pellegrini, campionessa olimpica di arroganza e mitomania’. Sull’arroganza e la mitomania non ho niente da dire, a qualcuno può sembrare così, anche se le persone che mi conoscono bene sanno che non è così. Su “quella troia” avrei qualcosa da dire. A parte il fatto, tutto lo sbattimento per riprodurre il cartello fatto uguale, bisognerebbe capire nelle varie tipografie chi può aver stampato una cosa del genere, non ho molto da dire, non mi sposta più di tanto, è una presa di posizione abbastanza invidiosa e rancorosa, mi faccio due grosse risate, mi dispiace, qualcuno si è preso la briga di stamparmelo in faccia, ma va bene così. Spero vivamente che ci sia qualche telecamera che abbia ripreso questo fatto, solo per vederlo/a in faccia. Spero che li becchino“, ha raccontato Federica Pellegrini che ha poi mandato un messaggio ai vandali, dicendo loro che avrebbero avuto più “palle a fermarmi per strada e dirmi, sai, non mi piaci“.

La polizia sta indagando e sta visiondando le telecamere di sorveglianza di zona per scoprire gli autori del gesto.