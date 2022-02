Abu Dhabi, il team radio con la Red Bull che mette nei guai Masi. La F1 conferma: “fa parte dell’inchiesta”

SportFair

E’ sempre più alta l’attesa in vista della prossima stagione di Formula 1, si preannuncia un campionato bellissimo ed equilibrato per la vittoria finale. L’ultimo gran premio di Abu Dhabi ha scatenato tantissime polemiche, soprattutto per l’ultimo giro che ha visto il sorpasso decisivo di Verstappen su Hamilton. Sono tornate le polemiche sul direttore di gara Michael Masi, mentre è ancora aperta l’inchiesta della Fia.

Il direttore di gara australiano è a rischio sostituzione, in più è emerso un nuovo audio con gli scambi via radio con il direttore sportivo della Red Bull, Jonathan Wheatley, durante la Safety Car e prima dell’ultimo giro.

Wheatley dice chiaramente a Masi di far passare le cinque monoposto doppiate che si trovano fra Hamilton e Verstappen: “ovviamente quelle auto doppiate non è necessario lasciarle passare per raggiungere il retro del gruppo. Ma devi lasciare passare, abbiamo una gara automobilistica tra le mani”. Masi risponde: “capito, tutto chiaro”.

Horner aveva invece detto a Masi: “perché non togliamo di mezzo queste auto doppiate? Basta un solo giro di gara”. Poi Toto Wolff: “no, Mickey, questo non è giusto!”. Il messaggio tra Wheatley e Masi non è passato inosservato, un portavoce della F1 ha commentato alla Bbc: “siamo consapevoli dello scambio e fa parte dell’indagine”.