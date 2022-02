Il ritorno di Conor McGregor: l’irlandese è guarito ed è pronto a combattere di nuovo

SportFair

Lo scorso luglio Conor McGregor si è infortunato: il fighter irlandese, che partiva favorito nella sfida contro l’americano Dustin Poirier, si è rotto la caviglia e ha perso l’incontro.

A distanza di diversi mesi, arrivano buone notizie: McGregor è guarito ed è pronto per tornare a combattere. Ad annunciarlo è stato l’irlandese stesso in un’intervista a “Mirror Fighting”

Alla domanda sul suo possibile ritorno, McGregor ha dichiarato “presto“. “Aprile, dovrei tornare ad allenarmi“, ha continuato. “Vorrei un titolo. Vedremo anche cosa succede con il peso, mi sento bene, ma andiamo giorno per giorno“.

L’irlandese è certo che tornerà in modo diverso e ha assicurato che “dovranno rispettarmi. Potrei dare uno schiaffo in faccia a tutti alla fine di aprile. Il mio primo incontro potrebbe essere una lotta per il campionato“. Tra i due rivali che l’irlandese vorrebbe affrontare per il suo ritorno nell’ottagono UFC ci sono Charles Oliveira e Kamaru Usman.