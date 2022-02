Il SuperG donne e i 1000 metri di short track, le speranze per l’Italia: il programma di venerdì 11 febbraio delle Olimpiadi

SportFair

L’Italia continua a togliersi soddisfazioni alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Storica medaglia nell’SBX: Omar Visintin di bronzo. L’altoatesino è stato protagonista di una gara meravigliosa, dopo aver perso qualche decimo in partenza è stato bravissimo a recuperare sul finale, superando all’ultima curva l’austriaco Julian Lueftner. Per l’Italia si tratta della prima medaglia nella storia della specialità in campo maschile dall’introduzione dello snowboardcross ai giochi di Torino 2006. E’ grande attesa anche per il programma di venerdì 11 febbraio: in gara 30 azzurri, impegnati tra curling, skeleton, sci alpino, bob, sci di fondo, speed skating, biathlon, salto con gli sci e short track. Le speranze di medaglia per l’Italia arrivano soprattutto dal SuperG donne e dalle finale 1000 metri donne di short track.

Il programma di venerdì 11 febbraio

02.30, SKELETON: prima manche donne – Valentina Margaglio

02.30, SNOWBOARD: finale halfpipe uomini Run 1

02.58, SNOWBOARD: finale halfpipe uomini Run 2

03.25, SNOWBOARD: finale halfpipe uomini Run 3

04.00, SKELETON: seconda manche donne – Valentina Margaglio

04.00, SCI ALPINO: super-G donne – Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia

05.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Danimarca-ROC, Girone B uomini

05.10, HOCKEY GHIACCIO: USA-Rep. Ceca, quarti di finale donne

07.05, CURLING: sessione 3 round robin donne (USA-Cina, Canada-Giappone, Svizzera-ROC, Corea del Sud-Gran Bretagna)

07.10, BOB: prove 3 e 4 bob a 2 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

08.00, SCI DI FONDO: 15 km tc uomini con partenze ad intervalli – Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura

09.00, SPEED SKATING: 10000 metri uomini – Davide Ghiotto, Michele Malfatti

09.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Rep. Ceca-Svizzera, Girone B uomini

09.40, HOCKEY GHIACCIO: Svezia-Slovacchia, Girone C uomini

10.00, BIATHLON: 7.5 km sprint donne – Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

10.10, BOB: prove 3 e 4 monobob donne – Italia 1 (Giada Andreutti)

10.45, SALTO CON GLI SCI: trial round per qualificazione trampolino grande individuale uomini – Giovanni Bresadola

12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri donne – Arianna Fontana

12.00, SALTO CON GLI SCI: qualification round trampolino grande individuale uomini – Giovanni Bresadola

12.18, SHORT TRACK: batterie 500 metri uomini – Andrea Cassinelli, Pietro Sighel

12.55, SHORT TRACK: semifinali 1000 metri donne – ev. Arianna Fontana

13.04, SHORT TRACK: semifinali 5000 metri staffetta uomini – Italia (la composizione verrà comunicata 15 minuti prima del via)

13.05, CURLING: sessione 4 round robin uomini (ROC-Danimarca, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Svizzera)

13.20, SKELETON: terza manche uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

13.37, SHORT TRACK: Finale B 1000 metri donne – ev. Arianna Fontana

13.43, SHORT TRACK: Finale A 1000 metri donne – ev. Arianna Fontana

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Lettonia-Finlandia, Girone C uomini

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-Svezia, quarti di finale donne

14.55, SKELETON: quarta manche uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari