Il Milan non sa più vincere, è il periodo più brutto della stagione: l’Udinese strappa un punto d’oro a San Siro

SportFair

Non è un buon momento per il Milan. La squadra di Pioli continua a confermare qualche difficoltà di troppo dal punto di vista fisico e del gioco e ha manifestato ancora problemi, si tratta della seconda partita consecutiva deludente e contro squadre in lotta per evitare la retrocessione. Dopo il pareggio contro la Salernitana, i rossoneri non hanno entusiasmato nemmeno contro l’Udinese. Pioli si affida a Giroud, Leao, Messias e Brahim Diaz, l’Udinese risponde con Beto e Deulofeu.

La prima occasione è per Beto di testa, il portiere Maignan respinge. Anche l’Udinese in attacco, chiude Tomori. La prima occasione per il Milan si registra al 27′, il tiro di Calabria finisce fuori. Al 30′ il Milan passa: assist di Tonali, Leao sovrasta Becao e sigla il vantaggio, il portoghese è sempre l’uomo in più dei rossoneri. Becao salva su Messias, il portiere Maignan respinge ancora su Beto. Nella ripresa meglio l’Udinese che ci prova con Arslan e Molina. Al 67′ arriva il pareggio dell’Udinese: Udogie tocca il pallone nell’area piccola, dopo il controllo al Var l’arbitro convalida. Nel finale il Milan ci prova, ma con tanta confusione, gli ospiti rispondono con Deulofeu. Finisce 1-1, la squadra di Pioli non sa più vincere.