Il Covid perseguita Nibali: negativo a due tamponi rapidi, ma positivo al molecolare

Brutte notizie per Vincenzo Nibali e tutti i suoi fan: lo Squalo dello stretto è risultato positivo al Covid intorno al 13 febbraio e dopo 10 giorni non riesce ancora a liberarsi del virus.

Il ciclista siciliano dell’Astana, nonostante due tamponi rapidi negativi, è costretto a restare in isolamento a causa della positività riscontrata dal tampone molecolare. Nibali, che aveva dovuto saltare la Ruta del Sol, non sa quando potrà tornare in gara: sarà impossibile vederlo al Laigueglia del 2 marzo, ma potrebbe farcela per la Tirreno-Adriatico, al via il 7 marzo.

Nibali ripeterà il tampone nelle prossime 48 e in caso di esito negativo si incontrerà col preparatore e con Martinelli per programmare il suo rientro.