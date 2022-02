Il campionato delle Isole Scilly, due squadre e 18 partite: in campo poliziotti, operai e pescatori tra buche dei conigli e condizioni pessime

SportFair

Un campionato a 18 o a 20 squadre? La Serie A si sta interrogando sul numero perfetto della composizione del massimo campionato italiano per aumentare lo spettacolo e portare maggiori introiti ai club. Esiste, invece, un campionato composto… da due squadre: si tratta di un vero e proprio record. La storia arriva direttamente dalle Isole Scilly. Sono delle isole che formano un arcipelago situato a 45 chilometri di distanza dalla punta sud-occidentale della costa dell’Inghilterra. La loro superficie totale è di 16,33 km², su 58 isole soltanto sei risultato essere abitate. La principale risorse è rappresentata dal turismo, soprattutto per quanto riguarda il birdwatching (un passatempo sullo studio degli uccelli), l’agricoltura e la pesca. E’ salita alla ribalta anche per… il campionato più piccolo al mondo.

Il campionato più piccolo al mondo

Nelle isole Scilly hanno deciso di non rinunciare al calcio, nonostante una particolarità che non è passata inosservata. Sono un paradiso dal punto di vista del panorama ma difficile da raggiungere per costi, condizioni climatiche e collegamenti. Nella storia del campionato erano presenti diverse squadre provenienti da 5 isole: St. Mary’s, Tresco, St. Martins, Bryher e St. Agnes. Adesso le squadre rimaste sono… due. Nelle squadre militano poliziotti, operai, pescatori e addetti al turismo locale. Tutte le partite si giocano nello stesso campo, è protetto dagli alberi e rischia di essere rovinato dai… conigli. Le buche scavate dai roditori devono essere sistemate, anche per evitare infortuni, in più è necessario sistemare le linee del campo. I calciatori arrivano con le automobili o le biciclette, il rischio è quello di rompere i vetri ad ogni tiro o rovinare la carrozzeria a causa della mancanza delle recinzioni. Una volta una partita è stata interrotta per l’infortunio di un calciatore che è finito proprio nella tana del coniglio. In più si è giocato in condizioni atmosferiche pessime tra nebbia, grandine, fulmini e neve.

Le squadre in corsa per il campionato sono i Woolpack Wanderes e i Garrison Gunners, nel corso della stagione dovranno affrontarsi 18 volte: in campionato, in coppa e in Supercoppa. Le partite si disputano di domenica, alle 10.30. Nell’albo d’oro è dominio dei Gunners che hanno conquistato sei scudetti di fila tra il 2013 e il 2019, poi i Wanderers sono tornati a vincere. La stagione si apre con la partita di Supercoppa, poi il campionato. A dicembre si svolge la partita Old Men versus the Youngsters, tra calciatori più giovani e quelli più anziani. In alcuni casi si registrano anche partite contro i turisti. Per entrare a far parte delle squadre servono poco meno di 50 euro per coprire il costo del kit di gioco e della manutenzione. La storia del campionato più piccolo al mondo ha attirato l’attenzione di tanti appassionati e soprattutto di importanti giornali in giro per il mondo, anche in Italia attraverso un servizio mandato in onda sulle reti Rai.