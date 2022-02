I Cavaliers vincono la Skills Challenge, Toppin si aggiudica una gara di schiacciate deludente: lo show dell’NBA All Star 2022 [VIDEO]

L’NBA All Star è entrato nel vivo! Nella notte sono andate ins cena le sfide di tiro da tre, schiacciate e abilità. Uno spettacolo che non ha deluso le aspettative.

La Skills Challenge è cambiata da un premio individuale a una gara a squadre. I Cavaliers, guidati da Evan Mobley, hanno vinto la Challenge dopo aver vinto la gara di tiro al primo round, e poi aver effettuato il tiro vincente da metà campo nell’ultimo round per regalare alla folla del Rocket Mortgage FieldHouse forti emozioni.

Nella gara da 3 punti sono stati aggiunti alcuni tiri extra ai round. Lo sponsor Mountain Dew, ha aggiunto un paio di colpi da un metro e mezzo dietro l’arco del valore di tre punti, e di conseguenza si sono ottenuti punteggi altissimi.

Kennard dei Clippers ha registrato 28 punti nel primo round per assicurarsi un posto nella finale. Karl-Anthony Towns ha sorpreso alcuni piazzando un 22 al primo round e facendo l’ultimo round insieme a Trey Young.

Karl-Anthony Towns è stato il più grande sfavorito arrivato al concorso, ma è stato quasi impeccabile nel suo ultimo round stabilendo un nuovo record con 29 punti.

La gara delle schiacciate, a differenza delle altre sfide, è stata un po’ deludente rispetto agli anni passati: Obi Toppin è stato incoronato campione dopo che Cole Anthony e Jalen Green sono stati eliminati al primo turno. Ciò ha lasciato Juan Toscano-Anderson e Toppin nel round finale.

Toppin era il più preparato dei due e le sue schiacciate sono state più creative, mentre quelle di Toscano sono state deludenti.

Obi Toppin had some creative dunks to become the #ATTSlamDunk Champion! 🏆 #StateFarmSaturday #NBAAllStar pic.twitter.com/Mt0DJqgjbc

— NBA (@NBA) February 20, 2022