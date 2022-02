Il 2022 inizia col botto, subito scintille tra Red Bull e Mercedes: Horner durissimo sul finale di Abu Dhabi

SportFair

Gli appassionati della F1 vivono i primi brividi e le prime emozioni con i primi test ufficiali a quattro ruote. I piloti sono infatti a Barcellona per la prima sessione di test di questo 2022, in vista della nuova stagione.

Una prima sessione di test che inizia con un duro attacco: Christian Horner, infatti, è tornato a parlare di quanto accaduto ad Abu Dhabi e della sostituzione di Michael Masi, che nel 2022 non sarà più Race Director.

“Penso che ci sia stata troppa pressione per rimuovere Michael e non è giusto, questa è la mia sensazione personale. Credo sia crudele, Masi era in una posizione molto difficile l’anno scorso. Nella stagione passata ci sono state molte decisioni contro di noi. Inoltre, diverse sanzioni non sono state applicate“, ha affermato a Talksport.

“Non abbiamo fatto nulla che fosse contro le regole. Il GP era una cortina fumogena, la Mercedes ha avuto due possibilità di rientrare ai box. Ci sono state due safety car, una virtuale e una reale. Hamilton ha chiesto entrambe le volte se poteva fare un pit stop e l’hanno lasciato fuori“, ha concluso il team principal Red Bull.