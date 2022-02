Hofer, che peccato! Lukas da applausi alle Olimpiadi di Pechino: medaglia di legno nell’inseguimento maschile

SportFair

Si è fermato ai piedi del podio il sogno di medaglia di uno straordinario Lukas Hofer, nell’inseguimento maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Una gara bellissima quella del 32enne carabiniere pusterese, unico insieme al vincitore Quentin Fillon Maillet a trovare il percorso netto al poligono – 20 su 20 realizzati – risalendo dalla 14esima posizione fino a cullare il sogno di uno storico bronzo olimpico. Si è deciso tutto in un finale thrilling dopo l’ultimo poligono in cui Hofer, il russo Eduard Latypov ed il norvegese Tarjei Boe si sono ritrovati in tre per due medaglie a 40 secondi, con l’altoatesino che sfortunatamente perde il contatto dagli altri due nella prima parte del giro in una gara condizionata dalle forti folate di vento.

Quarta medaglia in questi Giochi Olimpici per Fillon Maillet – eguagliando Ole Einar Bjoerndalen per numero di medaglie vinte in una singola edizione – vincitore col tempo di 39’07″5 senza errori, con 28″6 di vantaggio su Boe (3 errori), 35″3 su Latypov (3 errori) e 51″1 su Hofer.

In casa Italia spazio anche al 26esimo posto di Dominik Windisch (7 errori) e per il 33esimo posto di Thomas Bormolini, a ridosso dei primi dieci sino all’ultimo tiro in piedi dove, a causa del forte vento, ha commesso quattro errori scivolando indietro in classifica.