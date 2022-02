Hamilton spia la Red Bull, Horner pungente con ironia: “se ha toccato la vettura riceverà una multa”

SportFair

I test di F1 di Barcellona stanno regalando già tanto spettacolo in attesa dell’inizio della stagione. Non mancano, a margine del lavoro svolto in pista, frecciate e frecciatine. Oggi è stato i turno di Christiano Horner, che ha commentato lo ‘spionaggio’ di Lewis Hamilton.

Nella giornata di ieri, infatti, il britannico della Mercedes è stato immortalato mentre osservava con attenzione la monoposto Red Bull appena fuori dai box del team di Milton Keynes. “Non l’ho visto, ma se ha toccato la vettura sarà pronto a ricevere una grande multa, e Max lo sa bene”, ha affermato scherzoso il team principal Red Bull ai microfoni di Sky Sports F1, facendo riferimento alla multa di 50 mila euro ricevuta dal suo pilota per aver toccato la Mercedes al parco chiuso dopo le qualifiche del Brasile.

“C’è sempre molta curiosità in questo periodo dell’anno, soprattutto perché questa è la più grande modifica al regolamento che abbiamo avuto probabilmente in 40 anni. Guardando come queste regole sono state interpretate, anche se sono abbastanza prescrittive, le soluzioni che le 10 squadre hanno adottato sono tutte piuttosto diverse”, ha aggiunto Horner.