Gliozzi come Ibrahimovic, lo scorpione in Frosinone-Como: il gol è un capolavoro [VIDEO]

Si è conclusa la 23esima giornata del campionato di Serie B, si sono registrasti risultati veramente a sorpresa. L’Alessandria ha imposto il pareggio al Lecce, l’Ascoli ha sbancato il campo del Benevento e il Brescia ha vinto a Crotone con il minino sforzo. Prestazione importante del Como contro il Frosinone, 1-2 il risultato finale.

Como in vantaggio con Gliozzi, immediata la reazione del Frosinone che ha raggiunto il pareggio con Zampano, al 43′ è Nicholas Ioannou a siglare la rete del definitivo 1-2. La partita è da ricordare per la prodezza di Gliozzi, il gol può essere considerato già uno dei più belli della stagione. L’attaccante si è messo in mostra con uno scorpione alla Ibrahimovic che ha fatto il giro dei social.