Tragedia sfiorata, Georg Teigl crolla a terra durante la partita: un compagno gli salva la vita [VIDEO]

Momenti di grande paura durante la partita del campionato austriaco tra Austria Vienna e Wolfsberger, match valevole per la 21esima giornata. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol realizzato da Alexander Grunwald nel secondo tempo. L’Austria Vienna si conferma al quinto posto, il distacco dalla vetta occupata dal Salisburgo è di 21 anni. Si è parlato molto della partita del campionato austriaco, ma per un episodio che si è verificato nei minuti finali. Il centrocampista Georg Teigl si è accasciato a terra dopo uno scontro di gioco con l’avversario Veratschnig. Il classe 1991 ha perso i sensi e l’intervento del compagno Lochoshvili è stato decisivo, immediati i soccorsi anche degli avversari.

“Quando Georg è rimasto a terra mi sono avvicinato e ho visto che aveva gli occhi riversi. Ho una certa esperienza con situazioni come questa. Gli ho aperto la bocca e credo di avergli tirato fuori la lingua appena in tempo. Grazie a Dio ce l’ha fatta. La cosa più importante è che stia bene”, è quanto dichiarato da Lochoshvili ai microfoni di Sky Sports Austria.