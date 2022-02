Genoa-Inter 0-0, le pagelle di SportFair: nessuno vuole vincere lo scudetto, Ostigard commovente e attacco nerazzurro in crisi

SportFair

Si sono affrontate due squadre con evidenti differenze dal punto di vista tecnico, oggi non si sono viste. La 27esima giornata del campionato di Serie A continua a regalare grosse sorprese, dopo il pareggio del Milan contro l’Udinese anche l’Inter ha incontrato grossi problemi sul campo del Genoa. Inzaghi si affida alla coppia Dzeko-Sanchez, la risposta di Blessin è con Yeboah, Gudmundsson e Portanova. I primi minuti sono veramente avvincenti e regalano occasioni da una parte e dall’altra. La prima grande chance è per Calhanoglu, tiro a fil di palo. I padroni di casa rispondono con Gudmundsson che però si divora il gol del vantaggio. Al 28′ ci prova Melegoni, intervento attento di Handanovic. L’Inter risponde con Dumfries, il tiro è alto. Nella ripresa gli ospiti ci provano ma non sono lucidi. L’occasione più importante si registra al 62′, il colpo di testa di D’Ambrosio si stampa sulla traversa. Inzghi si gioca la carta Lautaro, ma il risultato non si sblocca. Finisce 0-0, un altro risultato deludente dei nerazzurri.

Genoa-Inter, le pagelle di SportFair

Genoa (4-2-3-1):

Sirigu voto 6: non viene molto impegnato dagli avversari nel primo tempo, guida la difesa. Buoni interventi nella ripresa.

Hefti voto 6.5: un muro, si supera con ottimi interventi. Rivelazione.

Maksimovic voto 6.5: chiude tante occasioni pericolosi, partita di alto livello. Gioca al Max.

Ostigard voto 7: non è stato sempre continuo, ma il suo acquisto può essere considerato azzeccato. Costretto al fallo per limitare gli errori dei compagni. Strepitoso nel finale.

Vasquez voto 6.5: spinge sulla fascia con grande continuità, è un calciatore interessante.

Sturaro voto 6.5: gara commovente dell’ex Juventus che non si ferma. Inesauribile.

Badelj voto 5.5: qualche errore di troppo in fase di passaggio.

Gudmundsson voto 5: si divora un gol con un tiro facile, l’occasione grida ancora vendetta. Sbaglia un grave pallone nel secondo tempo. Rimandato.

Melegoni voto 5.5: ci prova anche con qualche inserimento, ma non è sempre lucido.

Portanova voto 5.5: tecnicamente e fisicamente è un calciatore di grande prospettiva, deve essere più intraprendente.

Yeboah voto 6.5: si conferma uno dei migliori delle ultime partite, tanto movimento nella zona avanzata del campo.

A disposizione: Semper, Marchetti, Amiri s.v., Calafiori 6, Ghiglione, Destro, Frendrup, Hernani, Cambiaso s.v., Rovella s.v., Kallon 6, Galdames.All.: Blessin.

Inter (3-5-2):

Handanovic voto 6: attento nel primo tempo con un intervento reattivo. Riscatta gli ultimi errori.

D’Ambrosio voto 6.5: è pericoloso di testa, il suo stacco si stampa sulla traversa.

De Vrij voto 6: mette da parte le ultime brutte prestazioni con una partita attenta.

Bastoni voto 5.5: qualche sbavatura di troppo di un calciatore che aveva abituato troppo bene.

Dumfries voto 5.5: spinge con la solita continuità, gli manca il guizzo finale.

Barella voto 5.5: è in una fase calante dal punto di vista fisico, non riesce a reggere i troppi impegni.

Brozovic voto 6: rientra dalla squalifica, si vede qualcosa di meglio a centrocampo ma senza entusiasmare.

Calhanoglu voto 5.5: occasione nel primo tempo, poi esce dalla partita.

Perisic voto 6: anche lui sottotono rispetto ai suoi standard. Viene anche ammonito.

Dzeko voto 5.5: è il migliore degli attaccanti, ma ancora troppo poco. Che succede?

Sanchez voto 5: partite da 8 o partite da 4.5. Oggi più la seconda.

A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Vecino s.v., Lautaro 6, Ranocchia, Vidal 6, Dimarco s.v., Darmian, Skriniar, Caicedo s.v.. All.: Inzaghi.