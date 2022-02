Finale di fuoco in Atalanta-Fiorentina, Gasperini è una furia: “che ca**o vuoi” [VIDEO]

SportFair

Serata amarissima per l’Atalanta, uscita di scena dalla Coppa Italia dopo una partita di quarti di finale tiratissima. La squadra bergamasca è stata eliminata oggi dalla Fiorentina, che ha trionfato al 93′ grazie ad una rete di Milenkovic.

Un finale infuocato, nel quale non sono mancate le polemiche. In panchina non è passata insservata una lite che ha visto protagonista Gasperini, tecnico dell’Atalanta.

“Che ca**o vuoi?“, avrebbe affermato, tra le altre cose, l’allenatore della squadra bergamasca a qualcuno della panchina avversaria mentre l’arbitro valutava la regolarità del gol di Milenkovic. Gasperini non è proprio riuscito a trattenersi ed è stato allontanato dagli uomini dell’Atalanta per evitare una squalifica.

“Vengo io così non faccio squalificare Gasp. Ci sono alcune partite in cui hai la sensazione che siano in salita, diventa difficile e gli episodi non ti danno mai ragione. Non voglio entrare nel dettaglio dei rigori, la Fiorentina con noi ha sempre dei rigori. Probabilmente c’erano non lo so. Si può sbagliare, ma mi è spiaciuta la dinamica del terzo gol perché Demiral ha detto che il fallo non c’era. L’ho riguardata. Se De Roon rimette in gioco un giocatore della Fiorentina allora non ho capito niente del calcio“, ha dichiarato il dg dell’Atalanta Umberto Marino.

“Sono errori. Succedono, ma succedono un po’ troppo spesso. In campionato l’arbitro ha sbagliato e poi non ha più arbitrato in Serie A, oggi succede questo, al 91’ non vedi un fuorigioco del genere e lo valuti così, è un errore grave. Spiace perdere una semifinale così, sta diventando il campionato dei frame. Mi spiace, ma gli errori fanno parte del gioco, pensiamo alla prossima partita“, ha concluso.