Furia Atalanta per il gol annullato contro la Fiorentina: “non servono commenti” [FOTO]

Il lunch match della 26esima giornata del campionato di Serie A ha regalato la sfida tra Fiorentina e Atalanta, non è stata un bella partita tra due squadre che hanno giocato sempre un buon calcio. Oggi la gara è stata abbastanza bloccata, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa la sfida si è un po’ aperta e ha visto il gol di Piatek, l’ex Milan è sempre più un trascinatore della squadra e può essere considerato un sostituto all’altezza di Vlahovic.

La Fiorentina si lancia definitivamente anche per la corsa Champions League, è la sorpresa più bella del campionato di Serie A ed è in grado di lottare fino alla fine per il quarto posto. Al contrario, l’Atalanta è sempre più in crisi e le ultime partite sono state condizionate dalle assenze. Si sono registrati anche momenti di tensione. Clima teso anche al termine della partita, il club è entrato ufficialmente in silenzio stampa, le proteste sono nate per la decisione di annullare il gol dell’1-1 siglato da Malinovskyi per un fuorigioco di Hateboer. Gasperini è stato espulso e non si è presentato ai microfoni dei giornalisti.

Furioso il direttore operativo dell’Atalanta, Roberto Spagnolo, attraverso un post sui social: “non servono commenti”, con riferimento al gol annullato all’Atalanta.