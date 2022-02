Lollobrigida pigliatutto: è campionessa italiana anche nei 1500 e 5000 metri

SportFair

Proseguono all’insegna delle conferme i Campionati Italiani Assoluti 2022 di pista lunga di scena sul ghiaccio dell’Ice Rink Piné di Baselga. Nella seconda delle tre giornate di gara della competizione organizzata dalla Federghiaccio proprio con il supporto della società di casa, l’Ice Rink Pinè, sono stati assegnati i titoli sui 1500 metri oltre ai 5000 femminili e ai 10.000 maschili: grande protagonista di giornata Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), con Ghiotto e Giovannini a spartirsi invece la copertina tra gli uomini.

La campionessa azzurra – medaglia d’argento sui 3000 metri e bronzo nella Mass Start dei recenti Giochi Olimpici Invernali di Pechino – dopo essersi aggiudicata ieri i titoli tricolori sui 1000 metri e sui 3000, ha chiuso da campionessa italiana sia i 1500 che i 5000 metri, le uniche due prove al femminile previste nel programma odierno. Nella distanza più breve Francesca ha fatto registrare un tempo di 2’01″61, sufficiente per lasciarsi alle spalle Federica Maffei (Carabinieri), seconda in 2’05″04, e Gloria Malfatti (Sporting Club Pergine), terza in 2’06″40.

La romana classe ’91 non ha poi fallito sui 5000 metri, la distanza più lunga del programma femminile, conclusa al primo posto in 7’27″69, con Gloria Malfatti classificatasi seconda con un crono di 8’09″32 davanti alla sorella Lollobrigida, Giulia (Noale Ice), sul traguardo dopo 8’31″52.