Formula 1, le Ferrari infiammano i test di Barcellona: vola Leclerc, le Rosse in grande spolvero

Un’altra giornata di test di Formula 1 a Barcellona e nuove indicazioni per la Ferrari. Dopo l’inizio positivo di ieri, le Rosse si sono confermate anche oggi e si candidano ad un ruolo da protagonista come possibili outsider. E’ ancora presto per sbilanciarsi sulle prestazioni della monoposto, ma Leclerc e Sainz possono considerarsi sicuramente soddisfatti. I favoriti sono ancora Hamilton e Verstappen, ma le Ferrari sono in grado di togliersi soddisfazioni.

Nei primi giri si fa vedere subito Gasly, poi risponde la Ferrari di Sainz, in terza posizione Albon. Scende in pista anche Mick Schumacher, poi è il turno di Hamilton che piazza il tempo più veloce. Stroll si porta in prima posizione, poi Ocon e Hamilton. Sainz risponde e si porta davanti a tutti. Ricciardo con la McLaren al terzo posto. Mick Schumacher si migliora e si porta al quinto posto. Super tempo di Ricciardo, è secondo. Bandiera rossa per l’uscita di Sergio Perez. La sessione mattutina si chiude con il miglior tempo di Ricciardo, poi Sainz a due decimi, terzo Gasly, solo nono Hamilton.

Nei primi giri del pomeriggio non si registrano tempi interessanti. Guizzo di Leclerc che si porta in quinta posizione, in testa non si registrano ribaltoni. Charles Leclerc esce allo scoperto e piazza il nuovo record! 1:19.804 con gomme medie ed è già un ottimo tempo. Sale Russell e anche Sainz. Nuovo record per Leclerc, 1:19.689 con le gomme medie. Si conclude la seconda sessione con Leclerc primo, poi Gasly e Ricciardo. Quinto Sainz, in ritardo Hamilton.

I tempi

Leclerc, Ferrari, 1m19.689s, C3 – 77 laps

Gasly, AlphaTauri, 1m19.918s, C4 – 145

Ricciardo, McLaren, 1m20.288s, C4 – 126

Russell, Mercedes, 1m20.537s, C3 – 64

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71

Vettel, Aston Martin, 1m20.784s, C3 – 72

Perez, Red Bull, 1m21.430s, C3 – 76

Mazepin, Haas, 1m21.512s, C3 – 41

Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47

Zhou, Alfa Romeo, 1m21.885s, C3 – 71

Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 61

Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55

Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66

Ocon, Alpine, 1m22.164s, C3 – 124

Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21

Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40