Formula 1, test Barcellona: Norris monta le morbide e rovina la festa alla Ferrari, Leclerc e Sainz molto competitivi

Giornata importante per la Formula 1, si sono svolti i primi test di Barcellona. E’ altissima la curiosità in vista dell’inizio del campionato, si preannuncia ancora una volta il duello tra Hamilton e Verstappen per la lotta del titolo, ma gli avversari sono agguerriti. In particolar modo la Ferrari ha presentato una monoposto che si preannuncia molto competitiva, Leclerc e Sainz si candidano ad un ruolo da outsider.

I piloti sono scesi in pista già dalle prime ore della mattina, si è confermata subito veloce la Ferrari di Leclerc. Alle sue spalle la McLaren di Norris, poi la Mercedes di Russell. In pista anche Verstappen che si inserisce alle spalle del ferrarista. Si migliora Russell che si porta in vetta. Bene anche Norris. La Ferrari chiude in testa le prime ore del day-1, in vantaggio di 3 decimi su Norris e 6 su Russell.

Nel pomeriggio in pista Sainz, Verstappen, Hamilton e Norris. Hamilton si porta inizialmente in quinta posizione, poi un altro leggero passo in avanti con il quarto posto. Sainz con il settimo tempo. Norris rovina la festa alla Ferrari, il pilota della McLaren monta le gomme morbide e realizza il miglior tempo in 1:19.951, risale anche Sainz. Nel finale Norris si migliora ulteriormente. Ottima impressione per le Ferrari, al secondo e terzo posto con gomme medie.

Norris, McLaren, 1m19.568s, C4 – 103 laps

Leclerc, Ferrari, 1m20.165s, C3 – 80

Sainz, Ferrari, 1m20.416s, C3 – 67

Russell, Mercedes, 1m20.784s, C3 – 77

Hamilton, Mercedes, 1m20.929s, C3 – 50

Vettel, Aston Martin, 1m21.276s, C3 – 52

Tsunoda, AlphaTauri, 1m21.638s, C3 – 115

Alonso, Alpine, 1m21.746s, C2 – 121

Verstappen, Red Bull, 1m22.246s, C2 – 147

Bottas, Alfa Romeo, 1m22.572s, C3 – 23