Formula 1, test Barcellona: la Mercedes risponde alla Ferrari, guizzo nel finale di Hamilton

Un altro giorno di test a Barcellona in vista dell’inizio del Mondiale di Formula 1. La Mercedes ha risposto alla Ferrari, ma le Rosse si sono confermate ancora una volta competitive ed in grado di lottare per buoni risultati. Leclerc ha realizzato meno giri rispetto ai rivali, si sono messe in evidenza anche le Red Bull.

Nei primi giri è Alonso il più veloce, alle sue spalle Verstappen e Leclerc, al secondo posto si inserisce Norris, sempre positivo nei tre giorni di Barcellona. Sale in cattedra il campione del mondo, Verstappen realizza un ottimo tempo e si porta in vetta. Risponde Russell che con la sua Mercedes sale al secondo posto. Verstappen si migliora ancora e continua a mettere le cose in chiaro. Russell risponde e vola al primo posto. Leclerc sale in terza posizione. Dopo alcune bandiere rosse, la sessione mattutina si conclude con Russell al primo posto, poi Verstappen, Vettel e Leclerc.

Nel pomeriggio si fa vedere Bottas che realizza un tempo migliore di Sainz. Lo stesso ferrarista monta le gomme slick e si piazza in prima posizione. La classifica cambia: Russel, Verstappen e Vettel nelle prime tre posizioni. Sainz risponde ancora. Nel finale Perez scala la classifica e si porta al secondo posto. A pochi giri dal termine sussulto di Hamilton che prima si porta al terzo posto e poi al comando. Il pilota della Mercedes ha realizzato ben 89 giri, alle sue spalle Russell e Perez. Poi Verstappen. Sesta la Ferrari di Leclerc che paga sette decimi dal leader.

I tempi

Hamilton, Mercedes, 1m19.138s, C5 – 89 laps

Russell, Mercedes, 1m19.233s, C5 – 66

Perez, Red Bull, 1m19.556s, C4 – 68

Verstappen, Red Bull, 1m19.756s, C3 – 59

Vettel, Aston Martin, 1m19.824s, C5 – 48

Leclerc, Ferrari, 1m19.831s, C3 – 44

Sainz, Ferrari, 1m20.072s, C3 – 86

Albon, Williams, 1m20.318, C4 – 88

Latifi, Williams, 1m20.699s, C4 – 13

Ricciardo, McLaren, 1m20.750, C3 – 80

Norris, McLaren, 1m20.827s, C3 – 52

Alonso, Alpine, 1m21.242s, C3 – 12

Zhou, Alfa Romeo, 1m21.939s, C3 – 41

Gasly, AlphaTauri, 1m22.469s, C4 – 40

Mazepin, Haas, 1m26.229s, C3 – 9

Bottas, Alfa Romeo, 1m30.433s, C3 – 10