Formula 1, salta la testa di Masi: non è più il Race Director, al suo posto Wittich e Freitas

E’ stata una giornata importante per la Formula 1, sono arrivate due notizie nel giro di pochi minuti. E’ stata presentata la nuova Ferrari, una monoposto sicuramente più competitiva ed in grado di tornare su ottimi livelli già dal prossimo campionato di Formula 1. Le attese sono altissime con il duello tra Hamilton e Verstappen che si preannuncia caldissimo e con il pilota della Mercedes chiamato a riscattare la delusione dell’ultimo campionato.

L’ultima gara di Abu Dhabi della scorsa stagione ha scatenato tante polemiche per la gestione dell’ultimo giro che ha visto il sorpasso di Verstappen su Hamilton che ha sancito la vittoria del Mondiale dell’olandese: Michael Masi non è più il Race Director della F1.

Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem ha annunciato altre novità: “per assistere al direttore di gara nel processo decisionale sarà creata una Virual Race Control Room. Come il VAR nel calcio, sarà posizionato in uno degli uffici FIA come backup e sarà in collegamento in tempo reale con il Race Director. Saranno rimosse le comunicazioni radio in diretta durante la gara, al fine di tutelare il direttore di corsa da qualsiasi pressione. Sarà comunque possibile porre domande al direttore di corsa attraverso un preciso iter ben definito e non invadente. Le procedure di sdoppiaggio dietro la Safety Car saranno riviste e presentate alla prossima F1 Commission”.

“Un nuovo team di gestione gara entrerà in servizio dai prossimi test di Barcellona. Niels Wittich e Eduardo Freitas agiranno alternativamente in veste di Race Director. Saranno assistiti da Herbie Blash come consulente permanente”.