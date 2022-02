Formula 1, è rivoluzione per le qualifiche: il nuovo regolamento, in vigore già dalla prossima stagione

SportFair

E’ altissima l’attesa in vista della prossima stagione di Formula 1, l’olandese Max Verstappen dovrà confermarsi dopo il titolo della scorsa stagione, Lewis Hamilton non vede l’ora di tornare in pista e riscattarsi. Grandissima curiosità anche per vedere all’opera la Ferrari, chiamata al passo in avanti dopo le ultime brutte stagioni. Non sono da escludere sorprese.

Nel frattempo arriva una rivoluzione importante per quanto riguarda le qualifiche. Fino alla scorsa stagione, i primi dieci piloti della griglia di partenza erano obbligati a iniziare la gara con la stessa mescola di pneumatici utilizzata sul giro secco. Adesso i Top 10 potranno scegliere la tipologia di gomma da utilizzare per l’inizio di gara.

Si tratta di una novità importante che cambierà completamente le strategie delle scuderie. La decisione entrerà in vigore già dalla prossima stagione.