Fonseca è in salvo: l’ex Roma ha lasciato Kiev sui pullman organizzati dall’ambasciata portoghese

E’ in corso la guerra tra Russia e Ucraina, il conflitto ha portato conseguenze anche al mondo del calcio. Sono stati coinvolti anche alcuni personaggi legati al calcio, uno su tutti è stato Roberto Zerbi che è rimasto bloccato in un hotel di Kiev con la sua squadra. Momenti di tensione anche per Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma.

Il tecnico è riuscito a lasciare l’Ucraina nella giornata di venerdì, a bordo di uno dei due pullman organizzati dall’ambasciata portoghese. Fonseca alloggiava con la famiglia nell’hotel Opera.

Ad ufficializzare la fine dell’incubo è stata Katerina Fonseca, attraverso una storia su Instagram: “grazie per il vostro supporto, le preghiere e l’aiuto nei nostri giorni più bui. Io e la mia famiglia ora siamo al sicuro. Ricorderò la vostra gentilezza, ogni aiuto, ogni parola. Sono devastata, il mio cuore è spezzato. Sono stati due giorni terribili con tanta paura e lacrime. Guerra criminale ti odio, Ucraina ti amo”.